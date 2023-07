Elisabetta Canalis: "Mia figlia stava soffocando per una mela, le ho fatto subito la manovra"

Una mamma è in grado di fare tutto quando si tratta dei figli. Parola di Elisabetta Canalis, che è stata capace di fare la manovra di Heimlich - procedura d'emergenza messa in pratica in caso di soffocamento causato dalla presenza di corpi estranei nelle vie aeree - sulla sua Skyler.

La bambina, nata dal matrimonio con Brian Perri (con cui si è da poco separata), oggi ha 7 anni e qualche tempo fa ha rischiato la vita mentre mangiava una mela. La showgirl lo ha raccontato soltanto adesso ai microfoni di "Mamma Dilettante", il podcast di Diletta Leotta che l'ha vista come ospite: "Mia figlia era seduta vicino a me e stavamo guardando un cartone animato, lei stava mangiando una mela. Smette di respirare. Alcuni bambini iniziano a diventare blu perché non respirano. Non fai in tempo". L'intervento è stato tempestivo, nonostante non lo avesse mai fatto prima: "Devi girarli di schiena e dare due colpi qui dietro. La lucidità per farlo ti viene perché sei la mamma. Ma viene a chiunque. Io non me ne sono accorta subito, ho visto che non respirava e ho detto 'oddio'. Invece l'ho fatta ed è venuta perfetta".

"Me l'hanno spiegato i pompieri, che sono paramedici e sanno tutte queste cose" ha spiegato ancora l'ex velina, che dà un consiglio a tutte le mamme: "Soprattutto se affidi tua figlia a qualcuno quando non ci sei, questa persona deve essere capace di fare queste cose. È un attimo che mettono qualcosa in bocca e non respirano più".