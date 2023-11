Elisabetta Canalis, una domanda di troppo sulla tuta in pizzo: lei risponde a tono

Elisabetta Canalis è uno dei volti più conosciuti e amati dello spettacolo italiano. Da sempre considerata un sex symbol a 45 anni ha un fisico mozzafiato, merito anche dell'esercizio fisico e dell'attenzione all'alimentazione. Da anni vive negli Stati Uniti, a Los Angeles, e nel 2015 lì è nata sua figlia Skyler Eva, avuta dall'ex marito Brian Perri, chirurgo statunitense.

Sui social è molto attiva e pubblica sia contenuti di lavoro sia personali, proprio ieri ha condiviso degli scatti in cui indossa una tuta in pizzo di Calzedonia trasparentissima dalla quale si vede il completo intimo total black abbinato prima a un maglione nero lungo aperto e poi a un chiodo di pelle, a completare il look un paio di decollete nere.

I commenti sono centinaia e centinaia e Canalis ha deciso di rispondere a uno in particolare. Un'utente ha voluto sottolineare quanto fosse scomoda la tuta scrivendo "Qualcuno può spiegarmi come si ad andare al bagno con questa tuta" ed Elisabetta ha replicato una risposta inaspettata: "Ha un buco".