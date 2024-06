Canalis, in barca con Elodie, contratta il prezzo per i gamberi e scoppia la polemica: "Cafoni"

Nell'era dei social, può bastare un video a far scatenare una polemica. Giusta, sbagliata, gratuita: su questo ognuno si può fare la propria idea. A finire nel mirino, ora, c'è Elisabetta Canalis. La showgirl sarda, infatti, è la protagonista di un filmato (dove non è sola) che sta facendo discutere. Cos'è accaduto?

I dettagli

Il filmato pare che sia stato pubblicato da Elodie, presente sulla barca insieme a Canalis e rispettivi fidanzati al seguito. Tutti e quattro si trovavano nell'Isole Eolie, dopo il matrimonio dell'amica Diletta Leotta. A un certo punto si vede Elisabetta Canalis che ferma una piccola barca di pescatori e chiede loro: "Scusi.. che pesce avete?". "Gamberoni, tonno, alalunga", rispondono loro. Gli altri presenti ridono (non si è capito quale sia la parte divertente, ma ad ogni modo son felici).

Quindi la showgirl domanda: "A quanto è al chilo?". E i pescatori rispondono: "20 al chilo". "Eh 20.. dai", risponde lei sorpresa. Il prezzo, evidentemente, le sembra eccessivo. Quando i pescatori la rassicurano sulla qualità del prodotto, lei accetta. Il video termina così, non si sa poi come sia andata a finire. Ma una cosa è certa: la cena doveva essere molto buona (visto che Canalis ha anche deciso di pubblicare un post con le pietanze in tavola). MowMag riporta che la stessa Canalis avrebbe poi detto via instagram stories che i gamberi erano congelati e argentini. Insomma, non un prodotto fresco come sembrava.

Le critiche e il video

Il video è stato ripubblicato su Twitter (o X) dalla popolare pagina @IlGrandeFlagello. Il risultato? Una serie di commenti negativi nei confronti di Canalis e compagnia. Qualche esempio: "Pensa stare su una barca e non trovare altro da fare che rompere il cazzo a uno che si sarà alzato alle 3 del mattino per lavorare", "Gambero rosso grande a 20 euro e sta sopra uno yacht e si lamenta pure", "Che cafoni", "In quale pianeta 20€ al chilo di pescato è tanto? Ma questi l’hanno mai fatta la spesa?". In definitiva, doveva essere un video divertente ma si è rivelato un boomerang. O almeno questo è ciò che traspare leggendo i commenti sui social.