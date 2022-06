Elisabetta Canalis è campionessa di kickboxing

Elisabetta Canalis ha vinto la sua prima gara di kickboxing. L'ex velina e mamma di Skyler è salita sul ring della Reggia di Venaria Reale a Torino, nel corso dell’evento The Night of Kick and Punch 12 e si è portata a casa la vittoria in un match agguerritissimo contro la ventunenne bolognese Rachele Muratori. La showgirl ha sconfitto la giovane kickboxer a colpi di calci e pugni nello scontro di sabato 18 giugno che le ha regalato il suo primo trionfo in questa disciplina in cui la Canalis si allena da ben 4 anni sotto la guida di Angelo Valente, ex campione del mondo di kickboxing e allenatore noto a livello nazionale.

L’incontro si è svolto a tre riprese da un minuto e mezzo seguendo lo stile K-1 della disciplina dove si può colpire l'altro sia con calci che con pugni e ginocchiate in viso e sul corpo. Presenti, a sostenerla, la figlia Skyler Eva e suo marito, l'americano Brian Perri.

«Ieri ho vinto il mio primo matchdi kickboxing, è stata un’esperienza divertente e faticosa ma che mi ha dato tantissimo - scrive la Canalis in un sentito post su Instagram - Questo sport mi ha fatto conoscere delle persone che mi hanno letteralmente cambiato la vita come Angelo Valente che con il suo sacrificio la sua passione e la sua professionalità mi ha incoraggiato a salire sul ring ieri sera… Se Angelo non avesse creduto in me non avrei mai fatto questa pazzia»