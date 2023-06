Segni di pace tra Canalis e Corvaglia? La verità è un'altra

"Un'amicizia finita, irrecuperabile", in questi termini Maddalena Corvaglia aveva parlato del legame con Elisabetta Canalis. Le due erano amiche inseparabili, la loro sembrava un'amicizia destinata a durare per sempre, poi qualcosa si è rotto, probabilmente per colpa di questioni economiche e divergenze di gestione di un'attività aperta a Los Angeles. Corvaglia, che tra le due è quella che ha parlato più spesso di questa rottura, pochi mesi fa, in un'intervista a Oggi, aveva dichiarato che "Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate".

Poi solo 10 giorni fa, il 5 giugno, Elisabetta Canalis aveva riacceso le speranze di chi vorrebbe rivederle insieme con una storia su Instagram. Canalis aveva pubblicato una foto che la ritrae insieme all'ex amica e quindi le voci sul loro possibile riavvicinamento si sono fatte sempre più insistenti, ma la verità sarebbe diversa.

Nessun riavvicinamento, questo almeno secondo quanto riporta il settimanale Oggi che avrebbe provato a contattare Maddalena senza però trovare alcuna risposta, l'ex velina "non vuole rilasciare dichiarazioni". Evidentemente poco è cambiato da quell'intervista a Verissimo in cui affermò che recuperare la fiducia è impossibile.