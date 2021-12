Elisabetta Canalis festeggia il marito: le foto del party in famiglia (con tenera dedica)

Giorno di festa per la famiglia Canalis – Perri, riunita a festeggiare il marito e papà Brian che oggi, 11 dicembre, compie 54 anni. Elisabetta Canalis ha condiviso con i follower un post dedicato all’uomo della sua vita, destinatario di una dolcissima dedica scritta a nome suo e della figlia Skyler: "Buon compleanno al nostro eroe! Ti amiamo", è il pensiero che correda la rassegna di scatti dove l’atmosfera famigliare e i sorrisi dei protagonisti fanno il paio con i ricordi di un passato recente e sereno.

Tantissimi i commenti che le foto della showgirl hanno suscitato tra i fan: "Detiene il record come uomo più fortunato del mondo, ricordiamolo", scrive qualcuno, rimarcando la bellezza delle donne che sono accanto al festeggiato, alle prese con una coloratissima torta da tagliare.

Chi è Brian Perri

Brian Perri è nato l'11 dicembre del 1967 a Pittsburgh, negli Stati Uniti. E' un ortopedico specializzato in chirurgia ricostruttiva per tumori spinali e malattie degenerative e lavora al Cedars-Sinai, un famoso centro della California per i disturbi della colonna vertebrale. Nel mondo medico è molto conosciuto e stimato. Lui ed Elisabetta Canalis si sono incontrati a una festa di amici, nel 2013, e subito innamorati.

"Mi hai fatto il regalo più preziosa al mondo, Skyler, nostra figlia. E un giorno vivremo tutti insieme in Italia" ha detto di recente Elisabetta rivolgendosi al marito che eccezionalmente di recente ha rilasciato un’intervista a Le Iene. 10 come madre, 10 come cuoca e 10 anche come amante sono stati i voti dati dal chirurgo alla showgirl, innamoratissima dell’uomo incontrato per la prima volta in Messico nel 2013. Sei mesi dopo è arrivata la proposta di matrimonio, poi la nascita della figlia Skyler Eva. Brian inizialmente non sapeva quando Elisabetta fosse famosa in Italia, ma giura di non essere mai stato geloso e di non esserlo neanche oggi.