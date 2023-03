Elisabetta Canalis, nuovo amore dopo Brian Perri? Le foto che confermano la crisi

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati? La domanda che da giorni circola in rete, supportata dall'assenza di smentite o commenti da parte dei diretti interessati, rimane ancora senza una risposta ufficiale. Né sono sopraggiunte foto di coppia che - come già avvenuto in passato - abbiano sconfessato con i fatti l'ipotesi del matrimonio finito dopo quasi nove anni. Il numero di Chi in edicola questa settimana va proprio nella direzione di una crisi nera tra la ex velina e il medico chirurgo americano: "Sono molto, molto lontani" si legge, infatti, nel servizio del settimanale che correda il racconto di quella che definisce "la tenera notte di Elisabetta Canalis" con le immagini di lei in compagnia di Georgian Cimpeanu, detto "Iceman", tre volte campione del mondo di Kickboxing.

Le foto di Elisabetta Canalis con Georgian Cimpeanu

In occasione della settimana della moda di Milano, Elisabetta Canalis è tornata in Italia da Los Angeles, dove vive da anni con il marito e la figlia. E proprio nel capoluogo lombardo si è vista, quindi, con Georgian Cimpeanu, campione nella disciplina sportiva che lei stessa pratica da tempo e con cui si era immortalata anche sui social durante i loro allenamenti.

Ma secondo Chi, i due potrebbero condividere qualcosa di più della stessa passione comune per questa disciplina: dopo un evento del brand Diesel, infatti, Canalis si è recata nella stessa palestra di Cimpeanu e con lui ha lasciato la struttura. Si sono salutati e poi lei si è recata in un appartamento dove poco dopo è stata raggiunta dallo sportivo. La stessa sera i due sono stati rivisti ancora una volta a cena in un ristorante con una coppia di amici. Finita la serata, hanno preso due taxi diversi che però hanno portato entrambi allo stesso indirizzo: quello dell'appartamento in cui erano stati visti nel pomeriggio. "Lui ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore", si legge sul settimanale che ribadisce come, al momento, di ufficiale su una presunta separazione tra Canali e il marito Perri non ci sia nulla.