"Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si sono lasciati"

È finita tra Elisabetta Canalis e Brian Perri: ne è sicuro il settimanale Oggi che lancia l'indiscrezione sulla fine del matrimonio tra la ex Velina e il medico chirurgo americano assicurando che "il rapporto è davvero concluso". Non è certo questa la prima volta che si leva una voce sulla presunta crisi dei due, sposati dal 2014 e diventati genitori di una bimba, Skyler Eva, un anno dopo.

Stavolta, però, ad avvalorare i rumors sulla separazione ci sarebbe la protratta assenza di foto di entrambi dai social, luogo virtuale in cui da troppo tempo - in relazione alla frequenza con cui Canalis si espone e spesso solo con la figlia - non appare anche Perri. L'ultimo scatto con tutta la famiglia al completo risale, infatti, allo scorso agosto: "Viaggio di famiglia" recitava la didascalia a corredo della rassegna dei momenti più belli della loro vacanza. Poi più nulla, solo una serie di post in cui Elisabetta è protagonista unica o insieme alla figlia.

In altre circostanze in cui pure era circolata con fermezza la voce sulla separazione, la coppia aveva fatto seguire una foto insieme che sconfessava ogni ipotesi per smentire, di fatto, il sospetto di qualsiasi crisi: capiterà anche stavolta? Per ora tutto tace. Occhio ai social.

La storia tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Elisabetta Canalis e Brian Perri, chirurgo di professione, si sono conosciuti nel 2012 durante un party di Halloween. Dopo due anni di fidanzamento si sono sposati ad Alghero, città natale della showgirl, e insieme hanno deciso di andare a vivere stabilmente negli Stati Uniti. A Los Angeles è nata, nel 2015, Skyler Eva, prima e unica figlia della coppia spesso protagonista dei post della sua mamma.