Elisabetta Canalis improvvisa uno stacchetto in spiaggia per il marito, il video

"Alexa, metti un po’di musica leggera". Ed Elisabetta Canalis improvvisa uno stacchetto per il marito Brian Perri in spiaggia, in Sardegna. "A chi mi chiede come l'ho conquistato, rispondo così", scrive l'ex velina di Striscia la Notizia su Instagram, dove si immortala accanto al chirurgo da cui ha avuto la figlia Skyler Eva.

Elisabetta, residente da anni a Los Angeles, si trova in Italia per trascorrere le vacanze estive accanto agli affetti. Ed è attraverso i social che racconta le sue giornate in spiaggia, tra tuffi e pranzi in riva al mare. Bellissima nel suo bikini giallo, sempre via social si è immortalata in una danza sulle note di Pistolero, la hit estiva di Elettra Lamborghini.

Elisabetta Canalis, la dedica al marito per la festa del papà

La storia d'amore tra Elisabetta Canalis e il marito

La showgirl ha sposato il chirurgo americano nel 2014, ad Alghero, la sua città natale, per poi trasferirsi con lui a Los Angeles. I due si erano conosciuti l'anno prima ad una festa e da allora non si sono più separati. Perri, classe 1967 e nato a Pittsburgh, è di professione ortopedico specializzato in chirurgia ricostruttiva per tumori spinali e malattie degenerative e lavora al Cedars-Sinai, un famoso centro della California per i disturbi della colonna vertebrale. Nel mondo medico è molto conosciuto e stimato.

Presto un trasloco in Italia?

Tra i prossimi progetti della coppia potrebbe esserci quello di trasferirsi in Italia. Pare infatti che, dopo anni di distanza, la showgirl sarebbe pronta a fare definitivamente ritorno in patria per seguire alcuni progetti professionali, uno in particolare: Elisabetta sarebbe stata scelta come conduttrice del format Vite da copertina, in onda su TV8 e già condotto in passato da Alda D’Eusanio, Elenoire Casalegno, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri. Niente di certo per ora, ma intanto ricarica le batterie in vacanza...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.