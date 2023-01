Elisabetta Canalis sorpresa da come la vede la figlia: "Una che taglia carote e pulisce casa"

Cosa pensa la piccola Skyler di sua mamma Elisabetta Canalis? Beh, una donna che non fa altro che tagliare carote e pulire casa. Una visione che ha lasciato il segno nel cuore dell'ex velina che è rimasta particolarmente sorpresa, e forse anche un po' delusa, dall'immagine che sua figlia di 7 anni ha di lei, cioè di una donna che non fa altro che pulire casa con il mocio e cucinare.

Come facciamo a saperlo? È stata la stessa Elisabetta a mostrarlo a tutti nella sua ultima storia su Instagram dove ha pubblicato il disegno della sua bambina, avuta insieme al compagno americano, il chirurgo Brian Perri, che ritrae la mamma durante le sue faccende domestiche. Skyler, infatti, dipinge la mamma come una donna che non fa che tagliare verdure e pulire, una casalinga e ha accompagnato le immagini con tanto di scritte descrittive: "Mia mamma taglia le carote", "Mia mamma pulisce il pavimento con il mocio".

E se la Canalis ha commentato l'immagine con una risata, sotto sotto sembra esserci rimasta un po' male. Lei, dopotutto, ha sempre cercato di essere particolarmente poliedrica con i suoi impegni televisivi, i servizi fotografici hot e la sua ultima grande passione, la kickboxing, sport a cui sta dedicando molto e che l'ha portata perfino a vincere il suo primo incontro ufficiale, questa estate, contro la giovane avversaria Rachele Muratori.

Ma, nonostante i successi sportivi e quelli nel mondo dello spettacolo, sembra proprio che la piccola Skyper non possa che associare sua mamma alle faccende domestiche, almeno per ora. Forse, crescendo, capirà che dietro il ruolo da mamma e casalinga, forse, c'è qualcosa di più.