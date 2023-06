Elisabetta Canalis si fotografa le parti intime e scatena le fantasie dei fan: "Ce la sbatti in faccia"

Forse il suo intento era solo quello di mostrare gli addominali scolpiti (o forse no). Fatto sta che Elisabetta Canalis con quello scatto zoommato sulle sue parti intime, pubblicato sul suo profilo Instagram, ha letteralmente scatenato le fantasie dei fan, lasciato tutti senza parole o quasi. L'ex velina, infatti, si è concessa una foto in costume con una prospettiva decisamente inusuale che ha messo in primo piano l'inguine. Che sia stata una provocazione o solo uno scatto artistico non si sa ma una cosa è certa, il risultato di questo post della Canalis è stato particolarmente hot. In tantissimi, infatti, hanno commentato le foto di Elisabetta al mare con una particolare attenzione alla foto in questione che ha attirato l'attenzione di tutti, specialmente di chi la considera ancora come la più bella di tutte.

Tra i tanti commenti, alcuni più spinti (come quello che accusa Eli di "sbatterla in faccia" al pubblico), altri meno (come chi la ritiene stupenda), il comune denominatore è solo uno: Elisabetta Canalis a 44 anni è una bellezza celestiale. Fisico scolpito, un viso dai lineamenti perfetti, un sorriso travolgente e una sensualità che è in grado di bucare lo schermo. Così, l'ex velina mora di Striscia la Notizia, nonostante il suo divorzio con Brian Perri, da cui ha avuto sua figlia, la piccola Skyler, è ancora un'icona di bellezza, una sex symbol e una donna la cui bellezza è innegabile sia da parte degli uomini che delle donne.

Provocante, stupenda e abbronzatissima, Elisabetta Canalis ha mostrato che, dopo la fine del suo matrimonio con il chirurgo americano, sta prendendo la vita a morsi dedicandosi a se stessa e a sua figlia che giorno dopo giorno le assomiglia sempre di più.

E questa serenità ritrovata che Elisabetta Canalis ha voglia di condividere attraverso post social dove si mostra in tutta la sua bellezza è un vero piacere per gli occhi, soprattutto per chi aspetta il suo prossimo scatto sexy da poter ammirare. E siamo certi che non passerà molto tempo prima che questo accada.