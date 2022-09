Elisabetta Canalis a seno nudo, scatta la censura di Instagram

Il seno nudo di Elisabetta Canalis non è passato indenne dalle linee guida di Instagram. La foto in bianco e nero che la ritrae di profilo con indosso solo un paio di jeans è stata bannata dal social network che, al contrario, ha lasciato online la stessa immagine postata dal fotografo Andrea Varani dove il capezzolo è coperto con un puntino nero. "A me l'ha bannata" ha scritto, infatti, la modella tra i commenti all'immagine che la vede protagonista, pubblicata dall'autore dello scatto.

Perché Instagram censura i capezzoli femminili

La questione "capezzoli femminili" censurati dai social network è un argomento molto dibattuto negli ultimi tempi nell'ambito della campagna "Free the nipples" - letteralmente “Libera i capezzoli"- che vede in prima fila celebrità italiane e internazionali contrarie alla scelta di oscurare la parte del corpo in questione, ma solo quando si tratta di donne. Solo in alcuni stringenti contesti è ammessa la pubblicazione di seni e capezzoli, indicati da Instagram nelle sue linee guida.

Consigliando di pubblicare "foto e video adatti a un pubblico eterogeneo", Instagram aggiunge: "Sappiamo che talvolta le persone desiderano condividere immagini di nudo artistiche o di natura creativa, ma per diversi motivi non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram. Sono inclusi le foto, i video e altri contenuti creati con strumenti digitali che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di fondoschiena nudi. Sono comprese inoltre alcune foto con capezzoli femminili in vista, tranne che nel contesto di allattamento al seno, parto e momenti successivi al parto, situazioni correlate alla salute (ad es. in seguito a una mastectomia, sensibilizzazione sul cancro al seno o chirurgia di conferma del genere) o atto di protesta. Anche le foto di dipinti e sculture con immagini di nudo sono accettate. Alle persone piace condividere le foto o i video dei loro bambini. Per motivi di sicurezza, talvolta potremmo rimuovere immagini che mostrano bambini nudi o parzialmente nudi. Anche se questi contenuti vengono condivisi con buone intenzioni, altre persone potrebbero usarli in modi imprevisti".