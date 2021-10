Brian Perri dà i voti a Elisabetta Canalis sotto le lenzuola: "Con lei il miglior sesso"

Promossa. Prima e dopo il matrimonio. Brian Perri è innamorato come il primo giorno di Elisabetta Canalis, se non di più, e in un'intervista a Le Iene le dà il massimo dei voti, su tutti i fronti, anche se poi ammette: "Volete mettermi nei casini?".

Il chirurgo americano ha parlato di come si sono conosciuti, in Messico, e del loro primo appuntamento, dove non è mancato il bacio ma la showgirl non ha voluto andare oltre. Sei mesi dopo la proposta di matrimonio, poi l'arrivo della figlia Skyler Eva. Brian inizialmente non sapeva quando Elisabetta fosse famosa in Italia, ma giura di non essere mai stato geloso e di non esserlo neanche oggi.

"Il miglior sesso con Elisabetta"

10 come madre, 10 come cuoca e 10 anche come amante. Sono i voti che Brian Perri dà alla moglie e, restando sotto le lenzuola, conferma: "Il miglior sesso della mia vita è stato con lei". In studio la showgirl contraccambia, ma più che lusingata è emozionata per la promessa del marito: "Mi hai fatto il regalo più preziosa al mondo, Skyler, nostra figlia. E un giorno vivremo tutti insieme in Italia".