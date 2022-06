Elisabetta Canalis, il sideboob che infiamma i social

Elisabetta Canalis torna in Italia e infiamma i social. La showgirl è a Portofino per girare una nuova campagna pubblicitaria per la promozione turistica della Liguria e tra una pausa e l'altra regala ai follower alcuni scatti mozzafiato (e non per la vista sul borgo marinaro).

Affacciata al terrazzo dell'hotel, Elisabetta sfoggia un sideboob da urlo: l'abito corto, con le frange, lascia la schiena scoperta ed evidenzia un lato b perfetto. Merito di 'madre natura' ma anche di tanto sport. Tripudio di fiamme tra i commenti e qualcuno ribattezza il posto: "Porto figo".

Finito lo shooting, l'ex velina si rilassa in camera con i suoi amici e collaboratori: "Shooting con le mie persone preferite. Ma quanto mi siete mancati". Dai loro sorrisi è più che evidente. Adesso per Elisabetta Canalis iniziano le vacanze italiane. Follower avvisati...

Nel post le foto pubblicate da Elisabetta Canalis