Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti Covid: "Finalmente potrò riabbracciare mia madre"

La showgirl, che vive a Los Angeles, si è vaccinata e ha pianificato il viaggio in Italia per rivedere la famiglia dopo mesi

Mentre in Italia la campagna vaccinale, dopo operatori sanitari e categorie a rischio, è ferma agli over 80, negli Stati Uniti si viaggia spediti con Moderna. A fare il vaccino anti Covid, in California, anche Elisabetta Canalis.

La showgirl, che da anni vive a Los Angeles, si è ripresa con lo smartphone in ambulatorio e ha condiviso su Instagram tutta la sua emozione: "Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto". Un passo importante, soprattutto perché adesso potrà tornare in Italia, nella sua Sardegna, per rivedere la mamma e il fratello. "Sono grata a questo paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi - ha scritto tra le storie - La prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento".

Elisabetta Canalis da mesi lontana dall'Italia

Un viaggio in programma da tempo, che a causa della pandemia non ha potuto fare finora. Sono molti mesi che Elisabetta Canalis non vede la famiglia e adesso è arrivato il momento di trascorrere un po' di tempo con loro, anche per la piccola Skyler Eva, legatissima alla nonna italiana. Dal 2017, invece, a casa non c'è più il papà dell'ex velina, morto a Los Angeles accanto a lei. Nel sorriso della sua bambina, ha fatto sapere diverse volte, la mamma rivede lo stesso sorriso del signor Cesare ed è la sua gioia.