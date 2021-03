Elisabetta Canalis vaccinata negli Usa: “Fa effetto sapere che qui in Italia siamo ancora indietro”

Elisabetta Canalis è tornata in Italia dopo aver ricevuto il vaccino antiCovid. Ne ha parlato a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin. “Mi sono vaccinata e ho ritenuto giusto farlo - ha spiegato - Mi è stato chiesto di farlo e io ho detto di sì. C’è anche chi ha detto di no, chi non se l’è sentita. Io ho ritenuto giusto farlo e sono contentissima di averlo fatto".

"Ho avuto però l’amaro in bocca. Io vivo due realtà. Quella americana, con mio marito, il suo lavoro, le persone che conosco, le mie relazioni sociali. E poi quella italiana. Il confronto è un po’ amaro. Sapere che qui non c’è questa possibilità. Siamo ancora in alto mare, mentre tutti gli americani saranno vaccinati forse entro maggio. Insomma, fa effetto”, ha aggiunto.

Lo scorso febbraio Elisabetta Canalis aveva comunicato su Instagram di aver ricevuto anche la seconda dose del vaccino Moderna, in California, dove vive insieme al marito Brian Perry e la figlia Skyler Eva. “Sono grata a questo paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi - aveva scritto Canalis - La prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”.

Elisabetta Canalis e il rapporto con mamma Bruna

Durante l’intervista, Elisabetta Canalis ha parlato molto degli Stati Uniti, della sua vita lì, ma anche della sua famiglia. Ci sono stati momenti di profonda commozione quando ha ricordato suo padre Cesare, morto mentre si trovava con lei a Los Angeles, e sua madre Bruna. Silvia Toffanin ha voluto fare una sorpresa a Elisabetta Canalis con un messaggio letto per lei proprio dalla signora Bruna.

“Ripercorro in un attimo gli attimi che ti hanno portato ad essere la donna che sei. Ecco, già la parola donna è un tonfo nel mio cuore, che mi riporta l’immagine di una bambina felice, sempre in movimento e che trovava il lato bello di tutte le cose, proprio come oggi. Forse dovevo aspettarmi che ti saresti catapultata nell’altra parte del mondo. E sì, che l’impronta familiare di un padre professore universitario e medico e di una madre professoressa di latino e greco avrebbe potuto essere più austera. Ma la parola austera non fa parte del suo vocabolario. Sei così allegra, positiva, generosa, un’amica vera e una figlia adorabile e anche movimentata. Quella famosa impronta familiare mi sa proprio che è rimasta dentro di te e ha determinato le tue scelte più importanti. La tua mamma ti ama tanto”.

“È la prima volta che mia mamma dice che sono adorabile”, ha scherzato Elisabetta Canalis, cercando di mascherare la commozione che l’ha vista più volte con gli occhi lucidi durante la lettura del messaggio della madre. La signora Bruna non le ha mai fatto pesare il fatto di essere andata a vivere lontano, a differenza delle madri di altre sue amiche europee, ha ammesso Canalis, anche se poi le ricorda spesso: “Non pensare che gli Stati Uniti siano meglio dell’Italia”.