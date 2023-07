Elisabetta Ferracini, il primo anniversario senza il marito: le sue parole

"18 anni di noi". Su Instagram Elisabetta Ferracini ricorda il suo anniversario con il marito Pier Francesco Forleo, scomparso poco più di un mese fa a 61 anni, a causa di una malattia. La figlia di Mara Venier ha condiviso tra le storie una delle loro foto più recenti, scattata in macchina, mentre scherzano e sorridono.

Un tuffo al cuore per lei, che per la prima volta trascorre senza il compagno di una vita il 23 luglio, la giornata simbolo del loro amore. Elisabetta Ferracini non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo la morte del marito, solo poche parole su Instagram con cui lo salutava: "Ciao amore mio". Il loro è stato davvero un grande amore, lungo 18 anni. Non hanno figli, ma Forleo ha cresciuto come un secondo padre Giulio Longari, il figlio che la compagna ha avuto da una precedente relazione.

Il manager - direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai - è morto per una malattia che non gli ha lasciato scampo, in pochi mesi.