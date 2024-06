Elisabetta Franchi dopo la condanna: "La mia è un'azienda di donne. Non mi rivedo in quella frase, era una denuncia"

"Se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h24, questo è importante". Così Elisabetta Franchi parlava il 4 maggio del 2022 - durante l'evento Donne e moda - spiegando che per ruoli dirigenziali all'interno della sua azienda preferiva assumere donne over 40. Dichiarazioni che sollevarono un putiferio e giudicate ieri, dal Tribunale di Busto Arsizio, di "carattere discriminatorio".

La società della stilista, Betty Blu spa, dovrà versare 5 mila euro di risarcimento all'Associazione nazionale lotta alle discriminazioni, oltre a promuovere corsi per tutti i dipendenti contro la discriminazione di genere.

A 24 ore dalla condanna, Elisabetta Franchi racconta la sua versione in un'intervista al Giornale: "In quelle parole non mi rivedo, quella frase non mi rappresenta, con il significato che mi è stato attribuito. Io parlavo della classe dirigenziale - spiega - Delle persone ai vertici. Non parlavo degli operai né degli impiegati. E dicevo che i dirigenti comunque arrivano a certi livelli solo a una certa età. Ed è la pura verità. Non è che esci dall'università e diventi dirigente. C'è un percorso, richiede qualche anno". Franchi poi sottolinea che nella sua azienda, composta da 300 persone, il 78% sono donne: "H0 cinque dirigenti donne. Tra gli operai c'è un 51 per cento di donne, tra gli impiegati l'80 per cento. Mi sa dire dov'è la discriminazione?". E ancora chiarisce: "Semplicemente ho detto che per le donne spesso c'è quel famoso tetto di cristallo che tutti sappiamo. La mia è stata una denuncia. È inutile che facciamo finta che non sia così. Tante ragazze restano a casa perché hanno un bambino, e perché non si trova l'asilo nido, oppure costa troppo, e per tante altre ragioni. Si fermano lì. Preferiscono rinunciare al lavoro. Denunciavo il fatto che le donne spesso devono scegliere tra la vita privata e la carriera".

Per Elisabette Franchi, dunque, quelle parole riguardavano il mondo del lavoro in generale, come ribadisce fino alla fine: "In quella dichiarazione per la quale sono finita sotto processo dicci: io sono donna e ho un'impresa soprattutto di donne. Quello che dico non riguarda la mia azienda: vi dico come ragionano gli imprenditori. E vi segnalo i problemi che ci sono sul lavoro". Se è così, evidentemente non è stata capita.