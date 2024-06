"Assumo donne solo over 40": condannata la stilista Elisabetta Franchi

Era il 2022 quando, durante un evento, la stilista emiliana Elisabetta Franchi disse che per "ricoprire le posizioni 'importanti" nella sua azienda avrebbe puntato su "uomini" di qualsiasi età o su "donne, ma solo sopra i quarant'anni", dal momento che, se dovevano far figli o sposarsi, lo avevano già fatto. Oggi il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il "carattere discriminatorio" di quelle parole e ha condannato la sua società, la Betty Blue spa, a versare 5mila euro di risarcimento all'Associazione nazionale lotta alle discriminazioni. La stessa società dovrà, inoltre, "promuovere" corsi per "tutti i dipendenti" contro la discriminazione di genere.

Le parole pronunciate da Elisabetta Franchi nel 2022

Nel provvedimento del giudice della Sezione lavoro, Francesca La Russa, vengono riportate le parole usate dall'amministratrice di Betty Blue "pubblicamente", durante l'evento 'Donne e moda' del 4 maggio del 2022, e ritenute dal Tribunale discriminatorie. Sulle donne sopra i quarant'anni diceva, in particolare: "Se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h24, questo è importante".

Oltre alla multa di 5mila euro a carico della società "a titolo di risarcimento" a favore dell'associazione contro le discriminazioni, la società è stata anche condannata alla pubblicazione "a proprie spese", entro trenta giorni, della sentenza su un quotidiano. Se la società non attuerà "tali provvedimenti" imposti dal Tribunale, scrive ancora la giudice, dovrà versare 100 euro all'associazione "per ogni giorno di ritardo".

La sentenza arriva a ridosso della notizia privata della separazione di Elisabetta Franchi dal compagno Alan Scarpellini, da lei stessa comunicata con alcuni commenti social.