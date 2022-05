Elisabetta Franchi cerca un responsabile comunicazione (dopo la gaffe sulle sue dipendenti)

Elisabetta Franchi corre ai ripari? Dopo la sparata che qualche settimana fa le è costata la gogna mediatica - dichiarando di aver assunto nella sua azienda tutte donne over 40 perché "se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto" e quindi "hanno fatto tutti i giri di boa e lavorano h24" - l'imprenditrice ha pubblicato su Linkedin un annuncio di lavoro.

Si cerca un responsabile comunicazione e nonostante le criticatissime dichiarazioni fatte durante un evento in cui si parlava di donne e lavoro, sono arrivate oltre 700 candidature. Un ruolo gettonatissimo, contrariamente a quanto si poteva immaginare. "La risorsa sarà di supporto alla proprietà nelle relazioni esterne e in tutte le attività volte alla promozione del brand con partecipazione attiva nelle scelte strategiche" si legge nell'annuncio.

La gaffe della nota stilista non ha quindi spaventato gli aspiranti capo ufficio stampa del brand di moda, a cui sarà difficile fare di peggio. Per quelle dichiarazioni, però, Elisabetta Franchi si è scusata quasi subito, spiegando meglio cosa intendeva dire: "Lavorare nel mondo della moda richiede disponibilità, reperibilità, ritmi serrati, dedizione e spesso tutto ciò coincide con grandi rinunce riguardo alla propria sfera privata, quelle che io per prima come capo d'azienda ho dovuto fare per garantire continuità e presenza al lavoro".