Elisabetta Franchi tradita dal marito, l'ha lasciato: "Non me lo voleva dire, l'ho fatto io"

Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini si sono lasciati. O meglio, è lei ad aver lasciato lui dopo un tradimento che a quanto pare non era una 'semplice' scappatella, ma qualcosa di molto più importante. La stilista lo ha fatto sapere su Instagram, rispondendo alla domanda di un follower che faceva notare come da tempo i due non si vedevano più insieme.

"Ma suo marito non si vede più, gli è successo qualcosa?" ha chiesto, e la risposta è arrivata subito: "Si è innamorato di un'altra donna. Peccato non me lo volesse dire ma l'ho fatto io per lui. Buona vita". Parole che lasciano intuire come la reazione di Elisabetta Franchi non sia stata di sconforto, ma al contrario piena di fermezza e coraggio. Nella foto del post è insieme alla sua amica Greta Borelli e scrive: "La vita è un'avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica. Impossibile non innamorarsi".

Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini erano sposati dal 2013 e hanno un figlio, Leone. La stilista ha anche un'altra figlia, Ginevra, avuta dal primo marito, l'imprenditore Sabatino Cennamo, morto nel 2008.