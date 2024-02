Lutto per Elisabetta Gardini, è morto il compagno Mauro Mason

Lutto per Elisabetta Gardini: all'età di 68 anni, è morto il compagno Mauro Mason, pilota di Alitalia e in seguito manager della stessa compagnia di bandiera italiana. Pochi mesi fa l'uomo originario di Padova era stato colpito da una malattia incurabile. "Ringrazio per il fiume di affetto che sto ricevendo in queste ore" le parole della deputata di Fratelli d'Italia riportate dal Corriere del Veneto: "Un affetto che sottolinea, ancora una volta, quanto Mauro fosse amato da tutti per la sua serietà, la sua eleganza e la sua bontà d'animo".

Mason e Gardini si erano conosciuti verso la metà degli anni Ottanta, quando lui era appunto un pilota dell'Alitalia e lei era ancora un'attrice teatrale e televisiva, e col tempo la loro amicizia si era trasformata in amore. Il funerale di Mason, laureato in Geologia e di recente impegnato in attività imprenditoriali sia in Italia che all’estero, sarà celebrato lunedì prossimo 19 febbraio, alle 11, nella chiesa di Ognissanti a Padova.