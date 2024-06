"Vestita di bianco al matrimonio di tua cugina?". Il look di Elisabetta Gregoraci suscita critiche, la replica

Elisabetta Gregoraci è tornata nella sua amata Calabria, per la precisione a Soverato (Catanzaro), città dove è nata e cresciuta, per festeggiare il matrimonio della cugina al quale hanno partecipato anche altri familiari tra cui il nonno e la sorella Marzia. Per Elisabetta questa sarà un'estate libera dagli impegni in quanto non condurrà Battiti Live che è stata affidata a Ilary Blasi e Alvin per la prima volta.

In molti hanno notato un dettaglio non secondario ovvero il colore dell'abito a sirena scelto da Gregoraci: un bianco panna con una decorazione gioiello centrale. Gli occhi più attenti si sono resi conto che era un vestito che Elisabetta aveva già indossato: era il 2008, era con Flavio Briatore, e l'occasione fu lo "Chopard Trophy ceremony and party", che si era svolto poco prima del loro matrimonio (celebrato il 14 giugno dello stesso anno). Sono passati ben 16 anni da quel giorno, ma per Elisabetta il tempo sembra non essere passato mai: le sta ancora divinamente.

Ai matrimoni di solito gli invitati evitano colori come il bianco, il panna, l'avorio per non 'rubare' la scena alla sposa o agli sposi. E questo dettaglio è stato sottolineato a Gregoraci. Nei commenti presenti sotto al suo ultimo post si legge: "Ma ti sei vestita di bianco a un matrimonio? La faccia della sposa dice tutto". "Non ero di bianco", ha replicato la showgirl che ha poi aggiunto: "Mia cugina era super felice". Altri poi hanno fatto notare questo dettaglio alla 44enne, che però non ha più risposto.