Elisabetta Gregoraci addobba l'albero di Natale, il dettaglio inaspettato tra le decorazioni

La magia del Natale è entrata nella casa di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ieri sera, 30 novembre, ha montato e addobbato l'albero di Natale in casa, insieme al figlio Nathan Falco. "Albero sia…iniziamo", ha scritto la 43enne mostrando passaggio dopo passaggio su Instagram, tramite le storie, le fasi: prima il posizionamento dell'albero, poi le lucine blu e infine le palline colorate, alcune di queste potrebbero essere dei regali dei suoi fan come ad esempio una sulla quale si può leggere "Elisabetta, ci sei scoppiata dentro al cuore". Ovviamente non possiamo avere la certezza che sia un regalo dei fan, ma è molto probabile visto che Gregoraci ha un rapporto molto bello con la sua fandom.

Di fianco all'albero ha poi posizionato un Babbo Natale abbastanza grande da permetterle di sedercisi sopra e proprio lui è stato poi il protagonista di altre contenuti social. Ora non resterà che scoprire quali altri addobbi saranno messi in giro per la casa di Monte Carlo in cui vive con il figlio e che si trova a pochi metri di distanza da quella dell'ex marito, Flavio Briatore.