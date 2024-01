Gregoraci, Giulio Fratini le "ha regalato un anello": l'indiscrezione e la risposta di Elisabetta

Dal 29 di gennaio vedremo Elisabetta Gregoraci su Rai2 con Mad in Italy, il nuovo comedy show in cui sarà sul palco insieme a Gigi e Ross, con i quali aveva già collaborato per Made in Sud. Gregoraci non sta nella pelle, è al settimo cielo per questo programma che assicura farà divertire.

Al settimanale Chi la conduttrice ha risposto una volta per tutte a chi l'ha criticata e soprattutto a chi avanzato l'ipotesi che potesse essere stata scelta per merito dell'ex marito, Flavio Briatore. "Mi sono stancata di essere buona. Sono abituata a sentir parlare di me, nel bene e nel male, fa parte del gioco". Briatore "non sapeva nemmeno che avrei fatto questo programma, non l'avevo detto a nessuno per scaramanzia. La verità è che, quando ti chiamano, c'è chi è felice per te e c'è sempre qualcuno a cui dai fastidio e allora partono le maldicenze. Lavoro da quando sono bambina, amo quello che faccio e in quello che faccio ci metto il cuore".

Gregoraci e il rapporto con il figlio

Con Flavio c'è un rapporto di stima e affetto anche perché lui l'ha portata a "diventare mamma, che è la cosa a cui tenevo di più, mi ha dato quel 'bonazzo' di mio figlio", Lui è "la gioia più grande, sono grata alla vita per averlo avuto. Mi fa impazzire vederlo crescere, confrontarmi con lui, potergli stare vicino, mi insegna tante cose". Elisabetta cerca di essere "una mamma amica" di avere con lui un "rapporto di fiducia e confidenza". Ma poi svela: "Mi diverte dare consigli, lui combina pasticci perché è sgamabilissimo. A volte mi chiede cosa regalare a una ragazza e allora lo accompagno a scegliere. Alla sua età io ero a Soverato con mia nonna a mangiare latte e biscotti, i ragazzi di oggi sono più svegli".

L'amore con Giulio

E parlando d'amore non poteva arrivare una domanda su Giulio Frattini. Secondo il settimanale l'imprenditore le avrebbe regalato un anello, ma Gregoraci sulla questione non risponde e si limita ad affermare: "Va tutto bene, sono molto tranquilla. Io vivo a Monte Carlo, lui a Firenze, ma troviamo sempre il modo di vederci". Al momento nessuna foto palese del gioiello è stata pubblicata da Gregoraci sul suo profilo Instagram, ma chissà forse lo vedremo in diretta tv.

Giulio e Elisabetta hanno vissuto i primi mesi della loro relazione in totale riserbo, neanche dopo la pubblicazione degli scatti dei paparazzi che li ritraevano insieme a Parigi o mentre si scambiavano le coccole Gregoraci ha voluto parlare. L'ufficialità l'hanno data pubblicando una foto insieme mentre erano in vacanza, da quel momento in poi ci sono state altre vacanze, altre foto (dei paparazzi e non), ma le dichiarazioni sulla loro storia d'amore stanno quasi a zero. E infatti al settimanale Gente Gregoraci aveva spiegato: "Sono diventata più riservata e cauta. Preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti. Giulio mi fa stare bene, abbiamo un bell'equilibrio e rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia. E questo per me è un valore imprescindibile".