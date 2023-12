Elisabetta Gregoraci, Natale in Africa con sexy bikini (ma piovono insulti)

Elisabetta Gregoraci è volata in Africa per festeggiare il Natale al caldo e se c'è chi apprezza il suo fisico mozzafiato sfoggiato continuamente sui social dalla showgirl, c'è anche chi continua a criticare l'ex moglie di Flavio Briatore per la sua vita di sfarzi.

Elisabetta è una delle showgirl italiane più amate ma anche "odiate" dagli italiani. In tantissimi, infatti, l'hanno sempre accusata di aver sposato Briatore solo per i soldi e di essersi assicurata, con la nascita del loro figlio Nathan Falco, ormai adolescente, una vita letteralmente extra lusso fatta di vacanze da sogni, abiti griffati, case incredibili e cene sfarzose. Ed è proprio questo stile di vita a 5 stelle che viene criticato a Elisabetta che, sui social, non nasconde la sua vita da sogno, anzi, la mette in mostra fiera di sé e dei suoi traguardi.

E durante queste vacanze natalizie, Eli, ha deciso di fare una vacanza al caldo, in Africa, tra spiagge dorate del Kenya, il mare cristallino e il resort da sogno del suo ex marito Flavio Briatore che è lì con lei e il loro figlio. Un Natale lontano dall'Italia ma sempre in famiglia, insieme a suo figlio Nathan Falco con cui Elisabetta si sta godendo queste giornate al mare tra bagni, abbronzatura e partite a bocce e al suo ex Briatore.

Ma a catturare l'attenzione del pubblico, nelle ultime ore, è stato un post della showgirl con una serie di scatti sexy che mettono in mostra il suo fisico da urlo sullo sfondo delle soleggiate spiagge africane. E se c'è chi ha voluto sottolineare la bellezza di Elisabetta c'è anche chi l'ha punzecchiata con diversi insulti. "Esempio di donna fortunata e ricca che non sa né leggere né scrivere", le ha commentato qualcuno, "Dopo tanto lavoro ci vogliono le vacanze al mare", è, invece, il commento di qualcun altro e c'è anche chi ha detto a Elisabetta, in modo ironico: "Fagli una statua a Briatore". Ma nonostante le critiche, Elisabetta va avanti per la sua strada che piaccia o no.