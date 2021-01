Elisabetta Gregoraci e la notte brava al Billionaire dell'ex marito Briatore: tutte le foto

Che serata per Elisabetta Gregoraci. In queste ore la showgirl, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso su Instagram alcune immagini della notte passata ieri al Billionaire, locale di proprietà dell'ex marito Flavio Briatore. Con lei anche il figlio Nathan Falco; assente invece il manager, impegnato probabilmente nella gestione dell'evento.

La notte brava di Elisabetta Gregoraci

Seduta in prima fila come ogni (ex) Lady Billionaire che si rispetti, Elisabetta si è goduta assieme al figlio gli show organizzati dallo staff del locale. Oltre al succulento cibo servito nella capitale degli Emirati Arabi, anche uno straordinario spettacolo di acrobati e ballerini, che rappresenta uno degli eventi più noti del locale di Briatore. Seduta accanto a lei il piccolino di casa, coccolato dalla mamma.

Il momento d'oro di Elisabetta Gregoraci

E' un momento d'oro per Elisabetta Gregoraci. La recente partecipazione al Gf Vip le ha regalato un nuovo appeal mediatico, dal momento che ha permesso di conoscere alcuni lati del suo carattere finora inediti: la showgirl si è mostrata nelle vesti di madre amorevole nei confronti del figlio Nathan, sottolineando tutto l'impegno per mantenere i rapporti sereni con Briatore, papà del piccolo. E' stato proprio per ricongiungersi al bambino che Elisabetta ha deciso di abbandonare anzitempo l'esperienza nel reality show di Canale 5, la cui conclusione è prevista ufficialmente per marzo. "Non avrei potuto passare un Natale lontana dai miei affetti", ha dichiarato. E così è stato.

Ed infatti dopo aver trascorso qualche giorno tra Monaco, città in cui vive, e Roma, dove si è recata regolarmente per la partecipazione alla registrazione delle puntate del GF, adesso Eli ha messo da parte gli impegni professionali per godersi qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia: Dubai è un'isola felice per rilassarsi con il figlio, al riparo dai paparazzi e dai pettegolezzi. E sono tanti i pettegolezzi che stanno tartassando la sua vita: dalla presunta love story (tenuta segreta) con Stefano Bettarini, agli attacchi dell'ex Mino Magli, fino ai veleni sul flirt scoppiato nella Casa del Gf Vip tra Pierpaolo Petrelli (con cui Elisabetta aveva stabilito una complicità importante) e la nuova concorrente Giulia Salemi.