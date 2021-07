Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Capri, i fan: "Tornate insieme, fate sognare"

Flavio Briatore ha condiviso su Instagram una foto di un momento felice passato a Capri in compagnia della ex moglie Elisabetta Gregoraci, madre di suo figlio Nathan Falco. Uno scatto che li vede felici e sorridenti, con alle spalle il mare, dopo un bel pranzo. La didascalia di Briatore recita semplicemente "Lunchtime in Capri with Elisabetta Gregoraci", ma tra gli oltre duemila commenti arrivati al post tanti sono di chi spera che quella foto nasconda qualcosa di più e lo dichiar apertamente.

"Siete proprio belli insieme… e vedo ancora amore fra tutti e due", è uno dei primi commenti. "Fate sognare un'Italia intera, siete due splendidi genitori, il massimo che possa esistere felici di vedervi insieme", scrive un altro.

Il manager e la showgirl sono stati spostati dal 2008 al 2017, anno in cui hanno firmato una separazione consensuale. I due sono rimasti sempre molto uniti, considerando anche il bene del loro unico figlio. Come fa notare un utente sotto la fotografia postata recentemente da Briatore, "certi amori ti lasciano un'emozione per sempre". Scorrendo i commenti, si perde il conto di quanti sperano che tra i due si sia riacceso l'amore.

Briatore e Gregoraci, i fan sperano sempre di più nel ritorno di fiamma

Era già successo pochi giorni fa quando Briatore aveva condiviso sempre su Instagram una foto dell'ex moglie insieme al figlio Nathan Falco, "bellissimi al Twiga", il locale del manager a Forte dei Marmi. Anche in quell'occasione molti avevano sperato in un riavvicinamento della coppia.

Speranze che durano già da tempo, come dimostra il tenore dei commenti alla dedica social che Flavio Briatore scrisse ad Elisabetta Gregoraci per il suo compleanno.