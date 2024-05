Gregoraci racconta la lite con Briatore: "C'entra il nome di nostro figlio"

Ospite del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante, Elisabetta Gregoraci ha raccontato la sua vita da mamma, il suo rapporto con il figlio Nathan Falco e anche quello con il padre del suo ragazzo 14enne, Flavio Briatore. E proprio a tal proposito, la conduttrice ha rivelato un aneddoto che ha riguardato lei, il suo ex marito e il disaccordo sulla scelta del nome da dare al loro bambino fino a poco prima che nascesse.

"Nathan si chiama così perché il suo nome significa ‘dono di Dio’", ha premesso Elisabetta: "Io e Flavio abbiamo litigato per quel nome. Infatti mio figlio ha due nomi si chiama Nathan Falco. Flavio voleva un nome che iniziasse per ‘F’. A me non piaceva il nome Falco mentre a lui non piaceva il nome Nathan. Prima di entrare in ospedale ho detto a Flavio: ‘Cambiamo nome e scegliamo uno che piace a tutti e due’. Lui ha detto: ‘no voglio Falco’". Da qui la scelta di dare al figlio due nomi, con la conseguenza che oggi si rivolgono a lui in modi diversi: "Quindi adesso le mie amiche lo chiamano Nathan mentre gli amici di Flavio lo chiamano Falco. Mio figlio ha due nomi e lo sa. A casa sembra di avere due bambini, io lo chiamo Nathan e Flavio lo chiama Falco", ha confidato.

Nonostante la separazione, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno mantenuto un ottimo rapporto, come confermato dalla grande vicinanza della showgirl durante i recenti problemi di salute dell'imprenditore. I due ex sono anche vicini di casa a Montecarlo proprio per essere entrambi vicini al figlio Nathan Falco con cui trascorrono insieme le vacanze con la serenità propria di una ex coppia che ha raggiunto il suo equilibrio. Gregoraci oggi è fidanzata con l'imprenditore Giulio Fratini con cui ha una relazione che, sebbene a distanza, prosegue a gonfie vele.