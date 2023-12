Elisabetta Gregoraci a Roma da sua sorella con Briatore: la casa è stupenda

"Menu della serata: Family e Christmas Vibes", così Elisabetta Gregoraci su Instagram accanto a un carosello di foto scattate ieri sera a casa di sua sorella Marzia, a Roma. La showgirl è nella Capitale insieme al figlio Nathan Falco e all'ex marito Flavio Briatore.

L'imprenditore, tra gli ospiti di Atreju - la kermesse politica di centrodestra - ha unito l'utile al dilettevole in questo viaggio, dedicando l'intero weekend alla famiglia. Nonostante la separazione, lui e l'ex moglie sono ancora molto uniti e i rapporti sono ottimi anche con i familiari di lei, che ieri si sono ritrovati tutti insieme. A casa di Marzia e del marito - che hanno due figli - c'era anche il papà di Elisabetta Gregoraci. Insomma, la famiglia al completo.

Dagli scatti si vedono diverse stanze della casa, molto bella ed elegante, con dettagli simili a quelli dell'appartamento di Montecarlo della showgirl, come ad esempio alcune statue. Marzia nel disimpegno davanti alla porta d'ingresso ha due pinguini giganti, il salotto invece è pieno di specchi. E poi cornici con foto della loro bellissima famiglia.

La famiglia Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è molto unita alla sua famiglia. Il legame con la sorella Marzia è fortissimo, così come con il papà Mario: insieme hanno superato il dolore per la morte dell'amata mamma, scomparsa nel 2011 a causa di un tumore, e lo scorso ottobre hanno detto addio anche alla nonna. Il grande amore che li lega è lo stesso che c'è anche tra cugini, come si può notare dalle foto. Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia hanno insegnato ai figli, come prima cosa, il valore della famiglia e continuano a dimostrarlo con il loro esempio.