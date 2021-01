Elisabetta Gregoraci, la foto "sotto sopra" finisce male: cade e arriva il medico

La showgirl è in vacanza a Dubai con il figlio Nathan Falco, ma l'ultimo scatto per Instagram le è costato caro

Piccolo incidente per Elisabetta Gregoraci a Dubai. La showgirl, in vacanza nella perla degli Emirati Arabi insieme al figlio Nathan Falco - e all'ex marito Flavio Briatore, in città per la riapertura del suo Billionaire - ha osato un po' troppo nell'ultima foto su Instagram. Nessun bikini osé (infiamma i follower già con un normalissimo due pezzi), ma una posa decisamente sopra le righe. O meglio, sotto.

Elisabetta si fa immortalare a testa in giù davanti a una palma, ma cade poco dopo e non finisce benissimo, come ha raccontato nel post: "Sotto sopra. Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona epifania a tutti voi". "Sei un disastro" le scrive amichevolmente più di qualcuno, mentre altri, sempre scherzando, chiedono la foto della caduta e le ricordano: "Ti amiamo proprio perché sei così".

Polemica per la vacanza a Dubai di Elisabetta Gregoraci

Dopo il Gf Vip la schiera dei fan dell'ex Lady Briatore si è moltiplicata, ma la ribalta mediatica ha anche un'altra faccia della medaglia. Proprio ieri, infatti, si è alzato un polverone su di lei, accusata di sfoggiare la sua lussuosa vacanza a Dubai mentre l'Italia è in zona rossa a causa dell'emergenza coronavirus. Critiche velenose a cui la showgirl ha replicato: "Non vivo in Italia, le leggi sono diverse, ogni tanto documentiamoci perché è importante". E la vacanza continua, con qualche taglietto.