Elisabetta Gregoraci cambia casa e si commuove: il racconto

C’è aria di novità nella vita di Elisabetta Gregoraci, alle prese in questi giorni con un trasloco che sta comportando una certa fatica, fisica e non solo. La showgirl ha condiviso con i follower le emozioni per l’importante cambiamento che a breve segnerà la sua vita, ovvero il trasferimento in una casa nuova dopo anni di permanenza nell’abitazione a cui resta particolarmente legata.

"Ahimè, dovrò lasciare questa casa dove abito da quattro, cinque anni, a cui ero molto affezionata, mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova casa" ha spiegato in lacrime Elisabetta che nei giorni scorsi ha mostrato via social gli scatoloni utili per il trasferimento. La malinconia, tuttavia, non ha scalfito la sua positività: "Ovviamente i cambiamenti all’inizio spaventano, però poi sono sempre ben accetti perché arrivano sempre cose belle", ha aggiunto ancora, dicendosi felice per la nuova abitazione che assicura essere molto bella.

Al momento la showgirl non ha fornito ulteriori dettagli sulla casa in cui andrà ad abitare, se sarà sempre a Montecarlo vicino a quella di Flavio Briatore oppure se in Italia. Di certo, alla luce del rapporto molto autentico con i suoi follower, Elisabetta affronterà di nuovo l’argomento dando ulteriori dettagli, magari anche con un video che, come già accaduto mesi fa con le immagini che mostravano spazi immensi, documenti la gioia del cambiamento.