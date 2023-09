Elisabetta Gregoraci svela alcuni dettagli della casa a Montecarlo: statue a dimensione umana

Elisabetta Gregoraci fa un bel regalo ai follower più curiosi e pubblica su Instagram alcune foto che svelano dettagli della sua casa di Montecarlo. La showgirl pubblica tra le storie due scatti mentre abbraccia il figlio Nathan Falco in un angolo del grande salone in cui vivono e si intravedono dei particolari di super lusso.

Non solo i soffitti alti e le colonne bianche con fregi, ma anche due statue - che potrebbero essere di più - di dimensioni umane. All'ingresso un orso color oro (chissà che non sia oro vero, ndr), impettito come se fosse un maggiordomo che accoglie gli ospiti, alto quanto un bambino, mentre all'inizio della sala c'è una scultura di donna in stile classico, bronzo scuro, con dei cassetti. Altezza padrona di casa, o poco meno.

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci mostra qualcosa del suo attico di Montecarlo, ma ogni volta si resta a bocca aperta davanti a tanta ricchezza. L'appartamento si trova in un condominio di lusso, scelto dalla showgirl e Flavio Briatore ai tempi del loro amore. È qui che la coppia ha vissuto fino al divorzio, poi l'imprenditore ha preso una villa non distante da lì, lasciando questa casa all'ex moglie e loro figlio.