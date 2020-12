La casa super lusso di Elisabetta Gregoraci: il video della serata in famiglia con figlio e nipoti

"Playtime", ovvero, "il momento del gioco", scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram. Dove? Nel suo appartamento super lusso a Monte Carlo. Nella serata di ieri la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso alcune immagini delle sue ore insieme al figlio Nathan Falco e ai nipotini Ginevra e Gabriel, figli della sorella Marzia, ma l'occhio dei follower non è potuto che cadere sui dettagli sfarzosi della location.

La casa di Elisabetta Gregoraci

Che casa, Elisabetta! Stanze e rifiniture capaci di lasciare senza fiato. Ad adornare un appartamento luminoso e spazioso, infatti, ci sono decorazioni ricercatissime: enormi mazzi di fiori, grandi affreschi alle pareti, scalinate ampie e ben definite dagli stucchi. E ancora, in giro per il salotto, sculture che hanno tutta l'aria di costare un occhio della testa. A rendere ancora più magica l'atmosfera, poi, gli addobbi natalizi. Un aneddoto? Le stanze sono talmente ampie che i bambini si muovono da un punto all'altro in hoverboard, il gioco su due ruote.

L'amore per il figlio e i nipoti

Tornata finalmente tra le braccia dei suoi affetti dopo tre mesi di lontananza vissuti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta si mostra così in piena versione casalinga: tuta bianca e capelli sciolti, gioca a palla insieme ai piccolini. Oltre al suo Nathan Falco, di 10 anni, avuto dall'ex marito Flavio Briatore, anche i due figli della sorella Mariza. Poi, dopo una serata trascorsa in spensieratezza, Eli fa loro una dedica social: una foto di famiglia con in sottofondo il brano 'Piccola stella' di Ultimo.

E' stato proprio per riabbracciare i suoi cari che Elisabetta ha deciso di lasciare il gioco anzitempo rispetto alla fine del programma, previsto per il prossimo febbraio. "Non avrei potuto passare un Natale lontano da mio figlio", ha spiegato la showgirl. E ora è pronta a vivere le Feste all'insegna dell'amore.

In basso, video e foto della casa di Elisabetta Gregoraci