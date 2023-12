"Rifatta come Ilary Blasi". Elisabetta Gregoraci non ci sta e risponde a tono

Elisabetta Gregoraci ha trascorso il Natale tra il caldo e la sabbia del Kenya. In compagnia del figlio Nathan Falco e dell'ex marito, Flavio Briatore, la conduttrice ha trascorso questi giorni di festa indossando bikini rossi e mangiando aragoste e gamberoni in riva al mare. I tre hanno alloggiato al resort di lusso di Briatore e ovviamente non sono mancati i commenti di critica per il loro stile di vita. Commenti ai quali Gregoraci non ha voluto dare molto peso.

Elisabetta però ha voluto replicare a un utente che ha insinuato che si sia rifatta le labbra. "Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi... Stesse labbra", si legge sotto al post di auguri condiviso da Gregoraci su Instagram. "Io non mi sono mai ritoccata, mi spiace deluderti. Il chirurgo sarà per te", ha risposto Elisabetta.