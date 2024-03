"Giorni difficili, sono provata". Elisabetta Gregoraci risponde ai fan preoccupati

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore il 18 marzo hanno festeggiato il compleanno di Nathan Falco. Il ragazzino ha compiuto 14 anni e dopo quel giorno quasi più nessun contenuto condiviso sui social: una vera e propria novità per Gregoraci.

La conduttrice ha dei fan molto attenti che hanno iniziato a domandarsi il perché di tale silenzio e oggi, 22 marzo, finalmente una risposta è arrivata tramite una storia Instagram. "Volevo salutarvi e so che mi state cercando, non posto storie non sto pubblicando nulla da un po' di giorni e vi state chiedendo cosa sta succedendo. Diciamo che sono state delle giornate difficili, sono abbastanza provata, ma grazie a dio ora va molto meglio, nei prossimi giorni vi racconterò un po' di più ora non posso, diciamo così, vi mando un forte abbraccio e un grande bacio e ci sentiamo presto", ha spiegato a voce Elisabetta.

"Ciao a tutti volevo salutarvi, mandarvi un mega bacio... Sono state delle giornate un po' pesanti ma ora Grazie a Dio va molto meglio, vi abbraccio", ha scritto a corredo del filmato.