"Briatore deve campare 100 anni": il commento fa infuriare Elisabetta Gregoraci che sbotta e replica

Non ci sta Elisabetta Gregoraci a leggere commenti che chiamano in causa l'ex marito Flavio Briatore per attaccare lei. Non ci sta affatto, sia per l'affetto che continua a nutrire verso l'uomo a cui è stata legata per dieci anni, sia perché grazie al manager è diventata mamma di un figlio che, come ribadisce nell'ultimo post, è e resterà sempre la sua "persona preferita".

La sgradita osservazione è arrivata a corredo della raccolta di foto postate dalla conduttrice durante le sue vacanze in Sardegna. "Mare, pasta e la mia persona preferita Falco Nathan Briatore" ha scritto descrivendo le immagini che mostrano lei e il figlio 13enne protagonisti di una giornata in barca, con il mare turchese a fare da sfondo, i teneri abbracci a raccontare la materna tenerezza e una bella coppa di pasta mostrata all'obiettivo.

Ma tra i tanti utenti che sono intervenuti per augurare loro buone vacanze, c'è stato anche chi ha citato Flavio Briatore facendo intendere che è solo grazie alle ingenti possibilità economiche dell'imprenditore e suo ex marito che lei gode di un certo stile di vita. "Addà campà 100 ann Briatore", ha scritto l'utente che allora si è sentito rispondere dalla stessa Gregoraci: "Anche 200, è padre di mio figlio, fenomeno". Non contento, l'insistente utente ha proseguito: "Appunto ma è anche colui che ti permette di fare la bella vita, fenomena", ha aggiunto, ricevendo così l'attenzione di quanti hanno difeso Elisabetta ricordando come la sua popolarità prescinda da quella dell'ex marito poiché lavora in tv da tempo e sempre con grande successo. Lei, dal canto suo, non ha più dato adito a ulteriori commenti: ciò che aveva da dire al follower così poco gentile lo ha fatto centrando subito il punto dell'amore per il suo Nathan che per sempre la terrà vicina all'ex marito.