Elisabetta Gregoraci festeggia 41 anni, il gesto di Flavio Briatore fa sognare i fan: “Tornate insieme!”

L'imprenditore dedica alla ex moglie un pensiero che induce molti utenti a sperare in un ritorno di fiamma a tre anni dalla separazione

Compleanno colmo di affetto per Elisabetta Gregoraci: oggi la showgirl festeggia 41 anni e già dalle prime ore dell’8 febbraio i social sono diventati il riflesso dell’attenzione dei follower tutti dediti a rivolgerle i loro più sinceri auguri. Ma nella folta schiera di utenti che si stanno unendo al coro delle celebrazioni, quello che spicca di più è senza dubbio Flavio Briatore che, con il gesto di dedicare alla ex moglie un post su Instagram in occasione della sua festa, alimenta la speranza di quanti sperano che la coppia torni di nuovo insieme.

Flavio Briatore e il post di auguri per Elisabetta Gregoraci

“Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due!!!” si legge a corredo della foto che mostra Flavio Briatore e il figlio Nathan nel post Instagram dedicato a mamma Elisabetta Gregoraci. Un cuore è l’emoticon che la ex moglie ha lasciato a corredo del dolce gesto dell’imprenditore, pronto a dedicarle anche una storia Instagram che non passa certo inosservata agli occhi attenti dei fan.

“Eli questi e gli auguri che Flavio ha messo nella sua storia sono pieni d’amore”, ha scritto qualcuno e, ancora, “Tornate insieme e ricomponete questa bellissima famiglia”, il consiglio unanime che si legge tra i commenti, gli stessi che campeggiano sotto l’immagine postata qualche ora prima da Briatore, fotografato con lei e il figlio in piazza San Pietro a Roma. Un amore che dopo un giro immenso si appresta a risplendere ancora? Chissà… Certo è che gli attriti dei mesi scorsi sono ormai parte di un passato archiviato e in molti sperano nel fatidico ritorno di fiamma.