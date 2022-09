Elisabetta Gregoraci organizza il compleanno per la tata di Nathan Falco

Non c’è mamma vip che si rispetti senza una tata al suo seguito. Da Michelle Huniker a Chiara Ferragni, passando per Beatrice Valli, ogni famiglia dello showbiz ha una nanny in casa che si prende cura dei più piccoli. Una figura spesso contestata dai commentatori del web, secondo cui mamme e papà vip delegano eccessivamente le loro menzioni. Come accaduto nel caso Clio Zammateo contestata su Instagram per aver portato la baby sitter delle figlie in vacanza.

Nella maggior parte dei casi le tate sono un vero e proprio membro della famiglia, visto che vivono in casa occupandosi dei figli delle celebrità dall’infanzia sino all’età adulta. Una figura preziosa e constante a cui i vip, anche sui social, non mancano di far arrivare la loro gratitudine ed affetto per aiutarli nella faticosa gestione quotidiana dei più piccoli.

La festa di compleanno per la tata di Nathan Falco Briatore

Come accaduto nel caso di Elisabetta Gregoraci, mamma di Nathan Falco, 12 anni, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. La conduttrice nella gestione del ragazzo è aiutata dalla nanny, Jeannette Sumajit detta “Thatu”. Thatu vive con la showgirl e Nathan Falco a Monte Carlo, e da 11 anni si prende cura del figlio di Briatore. Il ragazzino, giovane ceo, è affidato alle sue cure mentre mamma Elisabetta è presa dagli impegni lavorativi in Italia. Una presenza costante ed importante per la famiglia, tanto che la Gregoraci ogni anno sorprende Jeanette con una festa di compleanno a sorpresa.

Come anche lo scorso anno, la presentatrice calabrese ha organizzato alla tata un party in un ristorante sulla costa francese. Thatu è stata festeggiata con una torta corredata da candeline e in questa giornata importante non poteva di certo mancare il figlio di Briatore accanto alla sua nanny. La Gregoraci ha condiviso gli scatti dei festeggiamenti sui social, non mancando di sottolineare l’affetto per la donna che da anni si prende cura di Nathan Falco. Ma non solo, Elisabetta ha voluto esaudire un altro desiderio di Thatu. Lo scorso anno durante la recente vacanza in Sardegna la Gregoraci ha fatto conoscere alla tata Chiara Ferragni, di cui evidentemente la donna è fan. Thatu ha infatti condiviso una sua foto sorridente con accanto l’imprenditrice digitale e la "datrice di lavoro" Elisabetta Gregoraci.