Elisabetta Gregoraci tuona contro le ex compagne del GF Vip: lo sfogo sui social

Uscita dal GF Vip da più di un mese, Elisabetta Gregoraci resta comunque al centro dell’attenzione di qualche ex compagna di reality che, rimasta in gioco, ha trovato il modo di inserirla nelle dinamiche interne del programma facendo il suo nome in modo tutt’altro che lusinghiero. In particolare, nelle ultime ore è stata Dayane Mello a chiamare in causa la ex concorrente con cui, durante la sua esperienza televisiva, la showgirl ha litigato spesso per un’antipatia reciproca mai celata da entrambe. Essere citata in un contesto che ormai non la vede più protagonista non va giù alla ex concorrente che chiaramente lo ha espresso a muso duro in risposta a chi le ha fatto notare il dettaglio, occasione per palesare ancora una volta la personale contrarietà ai discussi comportamenti della ex coinquilina.

Elisabetta Gregoraci contro gli ex compagni del GF Vip: “Pensassero alla loro vita”

Tutto è partito dall’episodio di alcuni aerei che hanno sorvolato il cielo di Cinecittà recando il nome di Elisabetta Gregoraci, nonostante non sia più parte della ‘squadra’. Carlotta Dell’Isola ha insinuato che dietro a quei gesti ci sia proprio la showgirl, mentre Dayane Mello ha chiesto ironicamente se la ex compagna di gioco si sia fidanzata con “quello degli aerei”.

Le battute non sono affatto piaciute alla showgirl che, a chi su Instagram le ha raccontato l’episodio, ha risposto: “Ma anche basta, pensassero alla loro vita. La mia è abbastanza noiosa, che parlino delle loro avventure”. Ma non solo, perché Elisabetta ha espresso anche un duro giudizio contro Dayane Mello, al centro della richiesta di squalifica per le durissime affermazioni rivolte a Tommaso Zorzi: “Non ho ancora visto, ma conoscendo un po’ Dayane non mi sorprendo. Abbiamo visto tutti com’è fatta”, ha risposto Elisabetta al follower che le chiedeva di commentare le dure affermazioni della modella verso cui, evidentemente, i rancori non sono certo scemati nonostante la lontananza…