Elisabetta Gregoraci spara a zero sui compagni del GF Vip, poi spiega cos’è successo: “Mi sono messa a piangere”

Elisabetta Gregoraci contro i compagni del GF Vip: per quanto incomprensibile ai follower della showgirl che con molti degli ex compagni del reality ha stretto una forte amicizia, una serie di pesanti accuse hanno iniziato a campeggiare tra le storie Instagram della ex concorrente, pronta a minacciare di “parlare” per sbugiardare tutti.

“Ciao ragazzi ho raggiunto il limite… Adesso tolgo i ‘paletti’. Da oggi parlo io”, il primo enigmatico avviso; “Indovina chi è quel finto amico, che ti tiene buona solo per venderti le macchine”, ha aggiunto ancora facendo riferimento a Francesco Oppini che, per lavoro, vende automobili. E ancora “La vera amicizia è una cosa ben diversa”, ha dichiarato a corredo di una foto sfocata insieme a un’altra donna, che sembrava essere Matilde Brandi. Contro Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini, poi, l’emoji di un serpente e per il primo piano di Enock: “Smetti di scrivermi… Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi”.

Le uscite così velenose hanno immediatamente insospettito i fan di Elisabetta che hanno pensato a un hacker, finché la verità non è balzata fuori con tanto di video: si è trattato, infatti, di uno scherzo delle Iene che la stessa Gregoraci ha raccontato insieme a Nicolò De Vitiis.

Elisabetta Gregoraci vittima di uno scherzo delle Iene

“Mi hanno fatto un bruttissimo scherzo”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci insieme a Nicolò De Vitiis, artefice dello scherzo delle Iene con la complicità di Francesco Oppini e Matilde Brandi: “Ci sono rimasta malissimo, mi sono messa a piangere!” ha aggiunto ancora, visibilmente sollevata per aver scoperto la messinscena così ben riuscita.

