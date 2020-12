Elisabetta Gregoraci, la sorpresa di Nathan e delle amiche al ritorno dal Gf Vip (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci è finalmente tornata tra le braccia di quegli affetti che tanto gli sono mancati durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Uscita ieri dalla Porta Rossa, la showgirl calabrese ha ricevuto una splendida sorpresa organizzata a Roma dalla sorella Marzia e dell'amica Micaela Ottomani, che hanno coinvolto anche il figlio Nathan Falco, avuto dall'ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci dopo il Gf Vip: la sorpresa delle amiche

Un bel mazzo di rose rosse per Elisabetta da parte della sorella e dell'amica, poi una serata all'insegna delle confidenze in una sala perfettamente addobbata: palloncini a forma di cuore e, tutto intorno, fotografie di momenti vissuti da Eli all'interno della Casa. Una serata all'insegna dell'affetto ritrovato dopo due mesi di distanza. Infine, ad aspettarla in camera da letto, ecco Nathan, che ha potuto finalmente coccolarsi la mamma.

L'abbraccio con Nathan tornato da Dubai

Del resto Elisabetta è uscita dalla Casa proprio per tornare a tuffarsi nella quotidianità della sua famiglia. Quando le è stata chiesta la disponibilità a restare in gioco fino a febbraio (prolungando così la durata precedentemente prefissata) ha rifiutato spiegando che mai se la sarebbe sentita di trascorrere le festività lontana dal figlio. Figlio che, in queste ultime settimane, è stato assieme al papà Flavio Briatore, arrivando fino a Dubai, per poi tornare in Italia pronto ad accogliere la mamma.

Ad accogliere Elisabetta anche Micaela e Marzia, appunto, ovvero coloro che in queste settimane hanno difeso la showgirl dagli attacchi incrociati del pettegolezzo: più volte le due hanno tutelato la donna vittima delle offese di Antonella Elia, opinionista del reality, o delle indiscrezioni su presunte relazioni d'amore che hanno prontamente smentito. Ora è tempo di riderci su, finalmente di nuovo insieme. Magari sarà proprio a loro che la splendida 40enne confiderà se è intenzionata a continuare o meno l'amicizia speciale con Pierpaolo Petrelli, l'ex velino con cui ha vissuto una forte complicità dentro la Casa, sfociata con un bacio a fior di labbra proprio ieri sera.

In basso il video della sorpresa ad Elisabetta Gregoraci dopo il Gf Vip e la foto dell'abbraccio con il figlio Nathan