Elisabetta Gregoraci, “l’assalto” dei paparazzi e la dolce sorpresa dei nipotini dopo il GF Vip |VIDEO

La showgirl ha documentato le sue prime giornate da ex concorrente del reality, segnate dalle coccole dei famigliari ma non solo...

Elisabetta Gregoraci è tornata alla vita reale dopo la reclusione televisiva nella Casa del GF Vip. Preso pieno possesso dei social che durante la sua assenza sono stati gestiti dal suo staff, la showgirl ha documentato le sue prime giornate da ex concorrente del reality, coccolata dal figlio Nathan ma anche dai nipotini e dalla sorella Marzia pronta a festeggiare il suo ritorno con una cena in famiglia.

“Piano piano sto tornando alla quotidianità..quando ho riabbracciato mio figlio è stato un momento da togliere il fiato”, ha scritto Eli nel suo primo post Instagram dopo settimane di assenza. Poi, nelle stories, ecco una rassegna dei momenti più emozionanti di queste ore, dalla sorpresa dei nipotini che le hanno dedicato dei dolcissimi disegni all’assalto dei paparazzi assiepati in massa sotto casa.

Elisabetta Gregoraci, la sorpresa di Nathan e delle amiche al ritorno dal Gf Vip

Sono ore di emozioni intense queste per Elisabetta Gregoraci che all’indomani dall’uscita dal GF, ha ricevuto una splendida sorpresa organizzata a Roma dalla sorella Marzia e dell'amica Micaela Ottomani, che hanno coinvolto anche il figlio Nathan Falco, avuto dall'ex marito Flavio Briatore. Un bel mazzo di rose rosse per Elisabetta da parte della sorella e dell'amica, poi una serata all'insegna delle confidenze in una sala perfettamente addobbata: palloncini a forma di cuore e, tutto intorno, fotografie di momenti vissuti da Eli all'interno della Casa. Una serata all'insegna dell'affetto ritrovato dopo due mesi di distanza. Infine, ad aspettarla in camera l’amore della sua vita, Nathan Falco, che finalmente ha stretto nell’abbraccio più desiderato.