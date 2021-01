“Gli affari da mille e una notte di Elisabetta Gregoraci a Dubai”: spunta il retroscena

Le immagini del soggiorno a Dubai hanno riempito la pagina Instagram di Elisabetta Gregoraci nel periodo subito successivo alla sua uscita dalla Casa del GF Vip. Insieme al figlio Nathan e all’ex marito Flavio Briatore, proprietario del famoso Billionaire nella capitale situata sulla costa del Golfo Persico, la showgirl si è concessa una vacanza all’insegna del relax e degli affetti più cari che tuttavia, stando ai dettagli pubblicati dal settimanale Chi, non sarebbero gli unici motivi sottesi alla sua partenza.

Gli affari di Elisabetta Gregoraci a Dubai

Stando alle ‘chicche di gossip’ riportate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, pare infatti che quello a Dubai sia stato per Elisabetta Gregoraci un viaggio d’affari, oltre che di piacere. In passato, infatti, la showgirl avrebbe acquisito quote del locale dell’ex marito Flavio Briatore, il Billionaire Dubai, e d’accordo con lui sarebbe “volata in terra araba proprio per controllare i suoi affari da mille e una notte che vanno a gonfie vele”. Pare, insomma, che per la showgirl volare negli Emirati Arabi sia anche una necessità lavorativa, non solo una mera vacanza all’insegna del relax, con buona pace delle critiche di qualche hater...

Polemiche per Elisabetta Gregoraci a Dubai

Durante il suo soggiorno a Dubai Elisabetta Gregoraci è stata raggiunta dalle critiche di qualche follower contrariato dall’esibizione delle foto del suo viaggio. "Ecco un'altra a Dubai... e noi chiusi nelle regioni per il covid", ha scritto una donna su Instagram a cui ha risposto una sostenitrice di Elisabetta: "Ma non vive in Italia, le leggi sono diverse". "Non ci arrivano", ha aggiunto allora Gregoraci per poi osservare successivamente, in risposta ad un altro utente: "Non vivo in Italia, le leggi sono diverse, ogni tanto documentiamoci perché è importante", in riferimento al fatto che la sua residenza è a Montecarlo.