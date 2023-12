Elisabetta Gregoraci dalla famiglia del fidanzato, gli abbracci con il suocero: foto

Natale in anticipo per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La coppia ha anticipato i festeggiamenti, godendosi un bel weekend a Firenze - dove vive lui - visto che la showgirl trascorrerà il periodo natalizio insieme al figlio in Kenya, dove l'ex marito Flavio Briatore ha il lussuoso Billionaire Resort.

Sono stati giorni romantici ma anche divertenti, tra passeggiate in centro e aperitivi con gli amici dell'imprenditore, con cui Elisabetta Gregoraci sembra andare molto d'accordo. Il settimanale Chi li ha immortalati ai tavolini di uno dei bar più eleganti della città, complici e felici. Poco dopo li ha raggiunti il papà di Giulio, Sandro Fratini, noto imprenditore fiorentino - proprietario di diversi hotel di lusso - e uno dei più grandi collezionisti di orologi del mondo. Tra lui e la nuora c'è un grande feeling: si scambiano un lungo abbraccio e scherzano come se si conoscessero da sempre.

Elisabetta Gregoraci ormai da Giulio è di casa. I due sono legati da poco più di un anno, ma di convivenza non se ne parla, almeno per il momento. La showgirl vive a Montecarlo insieme al figlio Nathan Falco, l'imprenditore invece non si sposta da Firenze perché deve gestire gli affari di famiglia. Il loro è un amore con la valigia, ma forse è proprio questo il segreto di tanta passione.