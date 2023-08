Elisabetta Gregoraci e la festa di compleanno per la nonna: 102 anni celebrati in famiglia, le foto

Elisabetta, detta Betta, ha compiuto 102 anni. La nonna paterna di Elisabetta Gregoraci ha soffiato ieri sera, 24 agosto, sulle candeline della grande torta decorata con panna, fiori e frutta. Gregoraci per l'occasione è ovviamente tornata nella sua Soverato, in provincia di Catanzaro, lasciando, forse solo momentaneamente, la Sicilia dove stava soggiornando insieme al compagno Giulio Fratini. Assente il figlio Nathan Falco che si trova con il padre, Flavio Briatore, a Monaco.

Per il compleanno della nonna ultra centenaria era presente tutta la famiglia Gregoraci, tra cui ovviamente il padre di Elisabetta Mario e la sorella Marzia con i figli.

"La nonna compie 102 anni oggi - ha scritto su Instagram Elisabetta -, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta". Parole dolcissime che esprimono tutto l'affetto che la presentatrice prova per la sua adorata nonnina.

Ieri mattina Gregoraci ha condiviso una foto che la ritraeva in auto con suo padre, i due dovevano ultimare alcuni dettagli per la serata. Nel pomeriggio Elisabetta poi è andata al mare con la sua famiglia come testimoniano gli scatti con la nipotina in acqua. Una giornata dedicata interamente ai suoi affetti più cari. Ancora non è dato sapere se Eli tornerà in Sicilia o se rimarrà in Calabria per qualche altro giorno.