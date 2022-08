Elisabetta Gregoraci si è fidanzata? Parla l'ex marito Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci fidanzata? Le voci su una presunta relazione della conduttrice tv con Giulio Fratini, manager trentenne che fino a poco fa era legato a un altro volto noto del piccolo schermo, la presentatrice ed ex naufraga Roberta Morise, si rincorrono da qualche tempo. A far scattare il sospetto di un flirt erano stati i loro incontri al Twiga, il locale che l'ex marito di Gregoraci Flavio Briatore ha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi: lunghe chiacchierate sui lettini del locale e drink sorseggiati al tramonto sono gli indizi che hanno suscitato i rumors mai smentiti dai diretti interessati. I due, inoltre, hanno iniziato a seguirsi sui social e Giulio è anche diventato un follower del figlio di Elisabetta, Nathan Falco.

Tali indizi andrebbero tutti verso la conferma di una relazione sentimentale tra Gregoraci e Fratini, ma adesso a spegnere i dubbi è proprio Flavio Briatore che ha commentato le voci non lasciando spazi alla possibilità di nuovi orizzonti sentimentali della ex moglie.

Elisabetta Gregoraci fidanzata? Il commento di Flavio Briatore

Raggiunto dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Flavio Briatore ha rilasciato il suo commnento in merito alla presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. "Non credo proprio" le parole dell'imprenditore che vanno nella direzione di una negazione del gossip sulla ex moglie con cui ha mantenuto un ottimo rapporto anche per amore del figlio 11enne.

Nonostante la separazione, infatti, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono molto presenti l'uno nella vita dell'altra e, soprattutto, nell'educazione di Nathan per il quale prendono insieme, da genitori, tutte le decisioni: "Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più", ha detto l'imprenditore qualche tempo fa. E sulla ex moglie: "Ho solo necessità di passare del tempo con Falco ed Elisabetta. Perché anche se siamo separati resta la madre di mio figlio. Non mi interessa altro". E ancora: "Alla base c'è la correttezza, l'amicizia dopo un rapporto d'amore deve continuare, dovremmo sforzarci tutti di fare in modo che sia così".

Chi è Giulio Fratini, il nuovo presunto amore della Gregoraci

Nato nel 1992, Giulio Fratini è un trentenne che lavora come manager nell'azienda di famiglia, nota a livello nazionale. Giulio, infatti, ha alle spalle una famiglia importante ed è il figlio di un famosissimo imprenditore di Firenze, Sandro Fratini, figlio a sua volta del fondatore del brand di abbigliamento Rifle. Una particolarità di Giulio è la sua passione per gli orologi che colleziona da sempre. Ne ha circa duemila per un valore totale di circa due milioni di euro.