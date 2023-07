Elisabetta Gregoraci in vacanza a Capri con il fidanzato Marco: le prime foto insieme ufficiali

Elisabetta Gregoraci e Marco Fratini. Una coppia che per mesi ha fatto parlare di sé e che mai però era uscita allo scoperto così palesemente. Certo Gregoraci ha parlato di lui, le foto dei paparazzi li hanno anche immortalati mentre si abbracciano e baciano, ma è galeotta è stata la vacanza al mare a Capri.

Lì, tra le onde e all'ombra dei Faraglioni, i due si sono scattati delle foto ricordo che poi Elisabetta ha voluto condividere su Instagram. Insomma, galeotta è stata la vacanza in barca che li ha portati tra le calette e l'acqua cristallina dell'isola. Nella foto che la conduttrice ha condiviso con i suoi follower si vedono i due mentre si abbracciano: lui le cinge i fianchi e lei invece ha il braccio sulla sua spalla. La coppia ormai non si fa più problemi a mostrare il loro amore come dimostrano anche i cuori che Fratini pubblica sotto i post della compagna.

I due sono legati da circa un anno, ma all'inizio hanno cercato di tenere per sé la loro storia, quando poi il gossip si è fatto sempre più fitto sulla loro storia Gregoraci è intervenuta per evitare che il figlio potesse leggere dettagli non veri. Che dire, dalle immagini di questa fuga romantica, sembra proprio che abbiano il vento dalla loro parte.