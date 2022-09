Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato, le prime foto insieme

Un amore ancora in lavorazione, un amore che è ancora un segreto, o almeno vorrebbe esserlo. I tempi non sono ancora maturi e per questo motivo Elisabetta Gregoraci ancora non sarebbe uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, il manager Giulio Fratini. Qualcosa però è cambiato, anche perché adesso il settimanale Chi ha pubblicato, nel numero in edicola questa settimana, le prime foto di loro due insieme. Nulla di particolarmente compromettente, però come hanno ricostruito i paparazzi i due erano a pranzo insieme a Milano, stavano passeggiando nei pressi di via Montenapoleone e quando Fratini si è accordo del fotografo ha fatto in modo che i due si allontanassero, cambiando strada.

Alla domanda del fotografo sul perché si fosse diviso da Gregoraci, il manager ha dissimulato rispondendo: "Non so di cosa stia parlando". I due però non si sono salutati così, Elisabetta e Giulio si sarebbero parlati al telefono in quanto lei ancora lo stava cercando e aveva capito che il motivo di un allontanamento così repentino era sicuramente legato ad un paparazzo. Per questo motivo lei è entrata da sola in hotel per poi uscirne, sempre da sola, con la valigia.

I due si starebbero frequentando da qualche mese, dall'inizio dell'estate, quando sono stati visti insieme in Versilia. Lui, 30 anni, ha avuto alcune relazioni con donne del mondo dello spettacolo, come Raffaella Fico e Roberta Morise, lei invece è da anni separata da Flavio Briatore ma l'ex marito è molto presente nella sua vita: i due vivono a poche case di distanza a Monte Carlo e hanno un rapporto molto stretto (trascorrono vacanze e spesso partecipano ad eventi insieme). Come dimenticare poi la posizione contraria di Briatore alla partecipazione di Gregoraci al Grande Fratello Vip - dove aveva iniziato ad avere una sorta di flirt con Pierpaolo Pretelli che a sua volta si è poi fidanzato con Giulia Salemi - o al presunto contratto che prevedeva clausole che limitavano le frequentazioni amorose della showgirl (Elisabetta al Gf smentì questa notizia).

Le foto del settimanale Chi