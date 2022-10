Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: le foto della fuga d'amore a Firenze

Elisabetta Gregoraci è andata a Firenze, nella casa del suo nuovo compagno, Giulio Fratini (30 anni). Un amore tenuto segreto fino a poche settimana fa, ma che è sbocciato la scorsa estate. Se Elisabetta ha deciso di uscire allo scoperto vuol dire che nella relazione ci crede

Per la prima volta dopo Flavio Biratore Gregoraci si mostra felice in compagnia di un altro uomo che lei ha portato anche nei locali dell'ex marito e padre di suo figlio: il Twiga a Forte dei Marmi, a luglio, e un lussuoso resort in Sicilia sempre questa estate. Nel loro fine settimana fiorentino si sono concessi passeggiate tra i vicoli di Firenze, sui lungarni e anche una merenda a base di gelato, tra le foto dei paparazzi anche una in cui Giulio fa assaggiare il suo cono gelato a Elisabetta: come due veri fidanzatini.

Chi è Giulio Fratini

Fratini è il pupillo di una nota famiglia fiorentina e nel 2020 è stato inserito da Forbes nella lista degli under 30 più promettenti. Giulio è laureato al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale, lì ha proseguito gli studi con la magistrale in Finanza e servizi di gestione finanziaria. Al King's College di Londra ha perfezionato la sua formazione per poi prendere il suo posto nell'azienda di famiglia che gestisce hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia- Fratini ha lavorato per Rifle, Bioenergia srl e Agrisolar 2. Suo nonno, da cui ha preso il nome, fondò la Rifle Jeans, il noto marchio di denim molto famoso negli anni '80. Tra le sue ex famose compare anche Roberta Morise che in una intervista raccontò di essersi trasferita a Firenze per stare vicino a lui.